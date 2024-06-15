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Denizli bayram namazı saati! Denizli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:56
Denizli bayram namazı saati! Denizli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte Denizli bayram namazı saatleri belli oldu. 16 Haziran Pazar günü bayramın ilk gününde cemaatle birlikte bayrama kavuşmanın sevinciyle eller semaya kaldırılacak ve iki rekatlık namaz kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Kurban Bayramı namaz saatleri yayımlandı. Denizli bayram namazı saat kaçta kılınacak belli oldu. İşte yılın ilk bayramında Denizli bayram namazı saati