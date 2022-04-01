Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Denizli İmsakiye ile iftar ve sahur saati vakitleri de belli olmuş oldu. Rahmet ayı olan ramazan ayına ulaşmamız ve yarın ilk orucun tutulacak olması nedeniyle, Denizli iftar ve sahur saatleri her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Bu noktada "2022 İmsakiye ile Denizli'de sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları yanıt arıyor. 30 gün boyunca Müslüman alemi faziletleri saymakla bitmeyecek olan ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. İşte Denizli İmsakiye ile iftar ve sahur saati...