Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:42

Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Denizli İmsakiye ile iftar ve sahur saati vakitleri de belli olmuş oldu. Rahmet ayı olan ramazan ayına ulaşmamız ve yarın ilk orucun tutulacak olması nedeniyle, Denizli iftar ve sahur saatleri her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Bu noktada "2022 İmsakiye ile Denizli'de sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları yanıt arıyor. 30 gün boyunca Müslüman alemi faziletleri saymakla bitmeyecek olan ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. İşte Denizli İmsakiye ile iftar ve sahur saati...

Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Denizli iftar ve sahur saati yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile beraber netleşmiş oldu. "2022 İmsakiye ile Denizli'de sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi Müslüman âlemi her yıl olduğu gibi on bir ayın sultanının gelişini yine büyük heyecan ve coşku ile karşıladı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilecek. İşte Denizli 2022 İmsakiye ile iftar ve sahur vakti ve il il saatler...

Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

DENİZLİ İMSAKİYE 2022 - İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:18

İlk İftar Vakti: 19:34

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:17

İftar Vakti: 19:35

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:15

İftar Vakti: 19:36

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:13

İftar Vakti: 19:36

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:37

30 Günlük Denizli İmsakiye 2022 İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

DENİZLİ'DE HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Merkezefendi: GÖVEÇLİK FATİH C.

Pamukkale: HATİPOĞLU C.

Çivril: SARAY MH.C. (VAKIF)

Pamukkale: PELİTLİBAĞ MEHMET ARSLAN C.

Pamukkale: PELİTLİBAĞ MEHMET ARSLAN C.

Merkezefendi: BAHÇELİEVLER YENİ C.

Honaz: YENİ C.

Honaz:YENİ C.

Buldan: ŞÜKÜR C.

Honaz: KAKLIK MH.ŞEHİT TEĞMEN ADEM BURAN C.

Serinhisar: MAHRAT C.

Merkezefendi: ŞİRİNKÖY HALIKÖY C.

Serinhisar: YATAĞAN MH.SULTAN ABDİBEY C

Merkezefendi: GÜMÜŞLER YENİ C.

Çameli: YUNUSPINARI MH.C.

Çameli: YUNUSPINARI MH.C.

Merkezefendi :ATANUR C.

Pamukkale: AKPINAR C.

Sarayköy: ÇARŞI C.

Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Merkezefendi: ALTINTOP C.

Merkezefendi: GAYE C.

Merkezefendi: HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU C.

Acıpayam: YK. MH. MUHTARAĞAOĞLU C.

Merkezefendi: GÜLTEPE C.

Merkezefendi:BAYRAMYERİ C.

Beyağaç: KAPUZ MH.ŞEH.P.ON.H.İBRAHİM ARILIK C.

Merkezefendi: BAŞKARCI MH.YENİ C.

Pamukkale: ABDULHAMİD HAN C.

Merkezefendi :AKÇEŞME C.

Babadağ: DÜVENÖNÜ C.

Babadağ: DÜVENÖNÜ C.

Denizli iftar vakti belli oldu! 2022 Denizli İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SON DAKİKA