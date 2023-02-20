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Haberler Yaşam Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:42

Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Denizli'dir. Denizli, sahip olduğu termal kaynaklar sayesinde, sağlık turizmi için tercih edilen kentlerden biri olarak da bilinmektedir. Bu sebeple de insanlar tarafından sıklıkla, Denizli'de gezilecek yerler ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. İşte; sağlık turizmi dışında, başka amaçlarla da ziyaret edilmek istenen Ege kenti Denizli'de gezilecek yerler – Denizli gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar...

Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Denizli'de var olan ve eski çağlara kadar uzanan tarihi birikimler, kentin kültürel dokusunu ve turistik yerlerin biçimini şekillendirmiştir. Denizli, geçmişten beri çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve tüm bu medeniyetlerin izlerini günümüze kadar taşımıştır. Dilerseniz, Denizli gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki haberimizi birlikte inceleyelim...

Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Denizli'de Gezilecek Yerler

Denizli, özellikle coğrafyasının yüzeylerine çıkmış olan termal kaynakları sayesinde dikkat çekmektedir. Bu termal kaynaklar ise, insanlar tarafından sağlık turizmi adına önemli sayılmaktadır. Bunun yanı sıra; Denizli'de travertenler, camiler, antik kentler ve havuzlar gibi gezilip görülmesi gereken birçok yer mevcuttur. Pamukkale Travertenleri, Keloğlan Mağarası, Antik Kleopatra Havuzu ve Hierapolis Antik Kenti gezilecek yerler için başlıca örneklerdir. İşte, Denizli'de gezilecek yerler;

  • Pamukkale Travertenleri
  • Hierapolis Antik Kenti
  • Güney Şelalesi
  • Keloğlan Mağarası
  • Tripolis Antik Kenti
  • Antik Havuz
  • Denizli UFO Müzesi
  • Acıpayam Yazır Camii
  • Kaleiçi Çarşısı
  • Bağbaşı Teleferiği
  • Çivril Dedeköy Camii
  • Loadikya Antik Kenti
  • Karahayıt Kaplıcaları
  • Yeşildere Şelalesi
  • Honaz Dağı Milli Parkı
  • Akhan Kervansarayı
  • Buldan Evleri
  • Kaklık Mağarası
  • Saklı Göl
  • Çivril Işıklı Göl
  • Çivril Tokalı Kanyonu
  • Yatağan Kefe Yaylası
  • Buldan Süleymanlı Yayla Gölü
  • Acı Göl
  • Sakızcılar Asmaaltı Şelalesi
  • Apollon Lairbenos Tapınağı
  • Hierapolis Arkeoloji Müzesi
  • Kısık Kanyonu
  • Servergazi Türbesi
  • Tabea Antik Kenti
  • Atatürk Evi Etnografya Müzesi
  • Çardak Kervansarayı
  • Sebastapolis Antik Kenti
  • Boğaziçi Kasabası Eski Camii
  • Karagöl
  • Colossae Antik Kenti
  • Yediler İlbadi Türbesi
  • Eumania Antik Kenti
  • Akköy Gölemezli Termal Turizm
  • Çal Kayı Pazarı Camii
  • Savranşah Camii
  • Herakleia Salbace Antik Kenti
  • Emirhisar Dedeköy Camii
  • Trapezapolis Antik Kenti
  • Cevherpaşa Camii
  • Direkli Kilise
  • Herakleia Hieronu
  • Işıklı Aşağı Camii Türbesi
  • Aydoğdu Mahallesi Camii
  • Sultan Murad Camii
  • Aziz Philippus Köprüsü
  • Hüsamettin Bey Türbesi
  • Dedeköy Türbesi
  • Karahayit
  • Ornaz Vadisi
  • Karahayit Ağlayan Kaya
  • Çamlık Mesire Yeri
  • İnceğiz Kanyonu
  • Akdağ Tabiat Parkı

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Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Denizli Gezilecek Yerler

Denizli'de bulunan, hem en önemli hem de ilk yerleşim yeri Beycesultan Höyüğü olarak bilinmektedir. Yine Denizli'de ilk yerleşimin, günümüzden 6000 sene önce yaklaşık olarak M.Ö. 4000 yıllarında Kalkolitik dönem ile birlikte başladığı düşünülmektedir. Oldukça eski bir tarihsel geçmişe sahip olan Denizli'de tarihi ve kültürel yerlerin oluşumu ise kaçınılmaz olmuştur.

Ayrıca doğal güzellikleri sayesinde sağlık turizmi açısından çok önemli bir konum sayılan Denizli, her yıl yüz binlerce gezgini ve turisti ağırlamaktadır. Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli, gezilecek yerler açısından oldukça zengindir. Özellikle, UNESCO Dünya Mirası Listesi içerisinde yer alan Pamukkale Travertenleri, Denizli'de görülmesi gereken başlıca yerlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Milattan önce 4.000 yıllarına kadar uzanan tarihi ve kültürel geçmişi ile Denizli; birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetler ise Denizli toprakları üzerinde, günümüze kadar gelmiş olan somut yapılar ve mekanlar bırakmıştır. İşte görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar;

  • Kleopatra Havuzu
  • Horoz Heykeli
  • Tarihi Kaleiçi Çarşısı
  • Denizli UFO Müzesi
  • Pamukkale Hierapolis Antik Kenti
  • Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi
  • Folkforik Bez Bebek Müzesi
  • Laodikya Antik Kenti
  • Tripolis Antik Kenti
  • Akhan Kervansarayı
  • Servergazi Türbesi
  • Tabea Antik Kenti
  • Colossae Antik Kenti
  • Kaklık Mağarası
  • Tarihi Buldan Evleri
  • Hierapolis Antik Tiyatro
  • Hierapolis Arkeoloji Müzesi
  • Laodikeia Antik Kenti
  • Direkli Kilise
  • Sebastopolis Antik Kenti
  • Eumenia Antik Kenti
  • Savranşah Camii
  • Çardak Kervansarayı
  • Trapezapolis Antik Kenti
  • Herakleia Hieronu
  • ST. Philippe Martyrion Kilisesi
  • Acıpayam Yazır Camii
  • Hüsamettin Bey Türbesi
  • Dedeköy Türbesi
  • Çal Kayı Pazarı Camii

Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Denizli Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Binlerce yıllık geçmişi ile beraber Dünya üzerinde var olmuş birçok medeniyete kent olan Denizli, kültürel ve tarihi mekanlarının yanı sıra, doğal güzellikleri ile de dikkat çekmekte ve her sene yüz binlerce turisti topraklarında ağırlamaktadır.

Gerek yurt dışından gerek ise yurt içinden birçok insanın, Denizli'yi, sağlık turizmi için tercih ettiği bilinmektedir. Termal kaynakların toprak yüzeyinde bulunması bu durumun ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Tüm bunların yanı sıra, genel anlamda doğal güzellikleri hem Denizli'de hem de Denizli çevresinde görmek mümkündür. İşte, Denizli çevresi gezilecek doğal mekanlar;

  • Pamukkale Travertenleri
  • Ağlayan Kaya
  • Kaklık Mağarası
  • Güney Şelalesi
  • Keloğlan Mağarası
  • Karahayıt Kaplıcaları
  • Honaz Dağı Milli Parkı
  • Çizmeli Kaplıcaları
  • Tekkeköy Kaplıcası
  • Çivril Işıklı Köyü
  • Kefe Yaylası
  • İncilipınar Parkı
  • Bağbaşı Kent Ormanı
  • Alacain Mağarası
  • Işıklı Gölü
  • Tokalı Kanyonu
  • Kleopatra Havuzu – Antik Havuzu
  • Salda Gölü
  • İnceğiz Kanyonu
  • Denizli Nikfer Kayak Merkezi
  • Acıpayam Kanyonu
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