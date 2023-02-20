Denizli Gezilecek Yerler 2023 - Denizli’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Denizli Gezilecek Yerler

Denizli'de bulunan, hem en önemli hem de ilk yerleşim yeri Beycesultan Höyüğü olarak bilinmektedir. Yine Denizli'de ilk yerleşimin, günümüzden 6000 sene önce yaklaşık olarak M.Ö. 4000 yıllarında Kalkolitik dönem ile birlikte başladığı düşünülmektedir. Oldukça eski bir tarihsel geçmişe sahip olan Denizli'de tarihi ve kültürel yerlerin oluşumu ise kaçınılmaz olmuştur.

Ayrıca doğal güzellikleri sayesinde sağlık turizmi açısından çok önemli bir konum sayılan Denizli, her yıl yüz binlerce gezgini ve turisti ağırlamaktadır. Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli, gezilecek yerler açısından oldukça zengindir. Özellikle, UNESCO Dünya Mirası Listesi içerisinde yer alan Pamukkale Travertenleri, Denizli'de görülmesi gereken başlıca yerlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.