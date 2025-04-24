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Haberler Yaşam Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! "Zaten ayağım kırıktı!" İşte o anlar
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:00

Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! "Zaten ayağım kırıktı!" İşte o anlar

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te saat 12:49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe yol açtı. Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, deprem anında yaşadığı panikle birinci kattaki evinin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç, Kahramanmaraş deprem travmasının etkisiyle hareket ettiğini anlattı

DHA
Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! Zaten ayağım kırıktı! İşte o anlar

Mahmut, deprem sırasında uyuyordu. Sabah çevrimiçi dersine katılmış, ardından dinlenmek için uyumuştu. "Ayağım zaten kırıktı, alçı yoktu. Depremin en şiddetli anında uyandım.

Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! Zaten ayağım kırıktı! İşte o anlar

Ne yaptığımın farkında değildim," dedi. Panikle kapıya yönelen genç, ayağının üzerine basamayınca pencereye koştu. "Camı açtığımı hatırlamıyorum. Havada uyandım," diyerek o anki korkusunu tarif etti.

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Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! Zaten ayağım kırıktı! İşte o anlar

KAHRAMANMARAŞ DEPREM TRAVMASININ ETKİSİ

Kızılaslan ailesi, Kahramanmaraş kökenli. 2023'teki yıkıcı depremi bizzat yaşamamış olsalar da, akrabalarının yaşadığı trajediler Mahmut'ta derin bir travma bırakmış.

O ANLAR KAMERADA!

Deprem anında arabanın üstüne atlamıştı: 'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum' | Video

Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! Zaten ayağım kırıktı! İşte o anlar

"Hatay depremi hikayeleriyle büyüdük. Akrabalarımız her şeyi anlattı. O korku hep içimde," dedi. Bu travma, deprem anında onu pencereden atlamaya iten temel nedenlerden biri oldu.

Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! Zaten ayağım kırıktı! İşte o anlar

ZEYTİNBURNU'NDA DEPREM PANİĞİ

Deprem, İstanbul'un Avrupa yakasında yoğun bir şekilde hissedildi. Zeytinburnu, Marmara Denizi'ne yakınlığı ve yumuşak zemini nedeniyle en riskli bölgelerden biri.