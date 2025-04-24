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Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! "Zaten ayağım kırıktı!" İşte o anlar
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
12:00
Deprem anında balkondan atlayıp arabanın üstüne düştü! "Zaten ayağım kırıktı!" İşte o anlar
İstanbul'da 23 Nisan 2025'te saat 12:49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe yol açtı. Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, deprem anında yaşadığı panikle birinci kattaki evinin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç, Kahramanmaraş deprem travmasının etkisiyle hareket ettiğini anlattı