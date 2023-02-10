DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

AFAD, Kızılay, TDV, Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından düzenlenen deprem yardımı kampanyaları sürüyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle evsiz kalan depremzedeler için nakdi yardımlar büyük önem taşıyor. Bu noktada depremzedelere bağış yapmak isteyen vatandaşlar "SMS ile deprem yardımı nasıl yapılır, deprem bağışı için SMS ve IBAN numaraları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD, Kızılay, TDV, Müge Anlı deprem bağışı yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.