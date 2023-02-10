DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

Deprem bağışı yardımı yapmak isteyenler SMS ve IBAN numaraları bilgileri için araştırmalarını sürdürüyor. Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana'da etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek oldu. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından düzenlenen deprem yardımı bağışı kampanyaları devam ediyor. SMS ve IBAN numaraları aracılığı ile yapılan maddi destekler, asrın felaketinde evlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedelere ulaştırılıyor. Peki, AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem yardımı nasıl yapılır? İşte, deprem bağışı için SMS ve IBAN numaraları bilgisi.