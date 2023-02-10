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Haberler Yaşam DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 18:09

DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

Deprem bağışı yardımı yapmak isteyenler SMS ve IBAN numaraları bilgileri için araştırmalarını sürdürüyor. Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana'da etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek oldu. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından düzenlenen deprem yardımı bağışı kampanyaları devam ediyor. SMS ve IBAN numaraları aracılığı ile yapılan maddi destekler, asrın felaketinde evlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedelere ulaştırılıyor. Peki, AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem yardımı nasıl yapılır? İşte, deprem bağışı için SMS ve IBAN numaraları bilgisi.

DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

AFAD, Kızılay, TDV, Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından düzenlenen deprem yardımı kampanyaları sürüyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle evsiz kalan depremzedeler için nakdi yardımlar büyük önem taşıyor. Bu noktada depremzedelere bağış yapmak isteyen vatandaşlar "SMS ile deprem yardımı nasıl yapılır, deprem bağışı için SMS ve IBAN numaraları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD, Kızılay, TDV, Müge Anlı deprem bağışı yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

SMS İLE AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

AFAD resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın iş birliğinde devam etmektedir.

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DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

AFAD HESAP NUMARASI BANKA BİLGİLERİ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

DEPREM BAĞIŞI SMS VE IBAN BİLGİLERİ | AFAD, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı nasıl ve nereden yapılır, hesap numaraları ne?

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BALGAT ŞUBESİ

TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No: KTEFTRIS

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