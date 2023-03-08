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Haberler Yaşam Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:14

Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen İlk Evim Arsa kuraları yeniden başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kuralar deprem bölgesi önceliğiyle devam ediyor. Buna göre, 8 Mart Çarşamba bugün Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 8 Mart 2023 Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine öncelik verildi. Böylece Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya kuraları 8 Mart Çarşamba günü (bugün) başladı. Yapılacak çekiliş ile Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekilişi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle durdurulmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.

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Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.

Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ara verilen kura çekimlerinin 6 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla Ankara'dabaşladığını bildirdi.

"İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

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