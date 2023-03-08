Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine öncelik verildi. Böylece Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya kuraları 8 Mart Çarşamba günü (bugün) başladı. Yapılacak çekiliş ile Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…