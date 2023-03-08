Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen İlk Evim Arsa kuraları yeniden başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kuralar deprem bölgesi önceliğiyle devam ediyor. Buna göre, 8 Mart Çarşamba bugün Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Deprem Bölgesi TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 8 Mart 2023 Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...