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Haberler Yaşam MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:13

MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

Okulların açılış tarihi MEB duyuruları ile takip ediliyor. Bakan Mahmut Özer'in açıklaması ile takip edilen süreçte öğrenci, öğretmen ve veliler deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer 3 kategoride değerlendirdikleri illerde verilen kararları açıkladı. Yarın okullar tatil mi, var mı sorusu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Adana için sorgulanıyor. Peki, 1 Mart yarın okullar tatil mi, açılacak mı, okullar hangi illerde tatil? İşte, 2023 eğitim-öğretim yılı kararları son dakika…

MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

Yarın okullar tatil mi, açılıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından bazı okulların 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağı bildirilmişti. Şimdi deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, yarın mı soruları gündemdeki yerini aldı. MEB son dakika duyuruları takip edilirken afet bölgesinden öğrenci nakil işlemleri de gerçekleşiyor. Peki, 1 Mart Çarşamba yarın okullar var mı, açılacak mı? İşte, (ilköğretim, ortaöğretim, lise) okulların açılış tarihi

MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

DEPREM BÖLGESİNDE YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihi hakkında yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayabileceğini açıklamıştı.

Bazı illerde 13 Mart bazı illerde ise 27 Mart tarihi öne çıkıyor. İşte, 1 Mart Çarşamba günü eğitime başlayacak iller:

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MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

1. kategoride değerlendirilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla okulların açılması bekleniyor. Bakan Özer'in açıklaması şöyle:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2. KATEGORİ: Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te okullar ne zamana kadar tatil?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

3. KATEGORİ: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zamana kadar tatil?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

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