Haberler Yaşam MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:13

MEB AÇIKLAMASI | Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Çarşamba yarın okullar tatil mi, açılacak mı, hangi illerde tatil?

Okulların açılış tarihi MEB duyuruları ile takip ediliyor. Bakan Mahmut Özer'in açıklaması ile takip edilen süreçte öğrenci, öğretmen ve veliler deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer 3 kategoride değerlendirdikleri illerde verilen kararları açıkladı. Yarın okullar tatil mi, var mı sorusu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Adana için sorgulanıyor. Peki, 1 Mart yarın okullar tatil mi, açılacak mı, okullar hangi illerde tatil? İşte, 2023 eğitim-öğretim yılı kararları son dakika…