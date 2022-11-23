Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

Deprem bulutlarının depremden önce gökyüzünde oluştuğu sıkça iddia edilir. Eski dönemlerden beri de 'deprem bulutları' ile ilgili çeşitli söylemler mevcut. Günümüzde de bazı bilim adamları sismik olaylarla bulutlar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmekte. Ancak genel bilimsel kanı böyle bir ilişki olmadığı yönünde.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na yaptığı açıklamada "Bu bulutlarla ilgili bir takım söylemler ve gözlemler var ancak kabul edilmiş bir görüş veya teori yok. Yani özellikle küçük depremler için olma olasılığı zaten düşük, büyük depremler için bir takım söylemler var ama kabul edilmiş bir teori yok. Sadece iddiadan ibaret." dedi.

Salı gecesi Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremle bulutların arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu da Çakır "Dünyada her gün yüzlerce, binlerce deprem oluyor. Böyle bir durum olsaydı eğer bu gözlenirdi. Dolayısıyla böyle bir gözlem yok" açıklamalarında bulundu.