Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından sosyal medyada "deprem bulutları" başlığı altında binlerce kişi paylaşımlar yapıyor. 23 Kasım saat 04:08'de meydana gelen sarsıntı İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illerinde hissedilmiş ve bölge halkında paniğe neden olmuştu. İddiaya göre; gözyüzünde görülen bu kareler depremin habercisi... Peki, Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü? İşte merak edilen tüm bu detaylar.