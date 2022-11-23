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Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 16:50

Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından sosyal medyada "deprem bulutları" başlığı altında binlerce kişi paylaşımlar yapıyor. 23 Kasım saat 04:08'de meydana gelen sarsıntı İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illerinde hissedilmiş ve bölge halkında paniğe neden olmuştu. İddiaya göre; gözyüzünde görülen bu kareler depremin habercisi... Peki, Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

Düzce Gökyaka'da meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası bu kez sosyal medyada deprem bulutu adıyla depremin habercisi olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşılıyor. Pek çok şehirde vatandaşların dikkatini çeken bu gökyüzü olayı sonrası "Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü?" soruları da merak konusu haline geldi. İşte sosyal medyada gündeme gelen bu konuyla ilgili tüm detaylar.

Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

DEPREM BULUTU NEDİR?

Deprem bulutları, depremden önce belirdiği iddia edilen bulutlardır. Eski çağlarda da bahsedilmiştir: Hint bilgin Brihat Samhita'nın Varahamihira adındaki eserinin 32. bölümü depremi işaret eden bazı belirtileri ele almıştır. Bunlardan birisi de depremden bir hafta önce oluşan sıra dışı bulutlardır.

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Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

Sosyal medyada binlerce kişi deprem bulutu olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşıyor.

DEPREM BULUTLARI NEDEN VE NASIL OLUR?

Anadolu ajansının teyit hattı bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamalarda bulunmuştur:

İstanbul'da gökyüzünde oluşan bulutların "cirrocumulus" bulutları olduğunu görüyoruz. Yüksek seviyede bulutlar kategorisinde yer alan bu bulut türü küçük gruplardan meydana gelen ince, beyaz ve gölgesiz bulut oluşumu. Bu bulut türünü toplu halde görebildiğimiz gibi ayrı ayrı parçacıklar halinde de görebiliriz. Cirrocumulus bulutları, Altocumulus bulutlarının parçalanıp küçülmesi ya da Cirrus veya Cirrostratus bulutlarının şekil değiştirmesi ile oluşurlar. Bulutlar tamamen buz kristallerinden ibarettir ama bazen aşırı soğumuş su damlacıkları da görülebiliyor.

Deprem bulutu nedir, neden ve nasıl olur? Deprem bulutu nerelerde görüldü, bulutlar depremin habercisi olabilir mi?

Deprem bulutlarının depremden önce gökyüzünde oluştuğu sıkça iddia edilir. Eski dönemlerden beri de 'deprem bulutları' ile ilgili çeşitli söylemler mevcut. Günümüzde de bazı bilim adamları sismik olaylarla bulutlar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmekte. Ancak genel bilimsel kanı böyle bir ilişki olmadığı yönünde.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na yaptığı açıklamada "Bu bulutlarla ilgili bir takım söylemler ve gözlemler var ancak kabul edilmiş bir görüş veya teori yok. Yani özellikle küçük depremler için olma olasılığı zaten düşük, büyük depremler için bir takım söylemler var ama kabul edilmiş bir teori yok. Sadece iddiadan ibaret." dedi.

Salı gecesi Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremle bulutların arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu da Çakır "Dünyada her gün yüzlerce, binlerce deprem oluyor. Böyle bir durum olsaydı eğer bu gözlenirdi. Dolayısıyla böyle bir gözlem yok" açıklamalarında bulundu.

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