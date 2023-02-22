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Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:25

Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 40 binin üzerinde can kaybı yaşanırken birçok binada da ağır hasar oluştu. Başkan Erdoğan tarafından ilk etapta TOKİ tarafından yapılacağı açıklanan deprem konutları ne zaman yapılacak sorusu depremzedelerin gündeminde. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken evler için ilk etap tarihi belli oldu. Peki, deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler…

Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

Deprem konutları ne zaman yapılacak sorusu depremin ilk günlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi sayılan Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde yapılacak düzenlemelerin köyler içinde geçerli olduğu Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Deprem konutları nereye yapılacak, hangi bölgeye, kaç tane soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, TOKİ deprem bölgesi konutları hakkında detaylar…

Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI İÇİN İLK ADIM!

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan illerin yeniden inşası için atılan adımlar hızlandı. Toplu Konut İdaresi, depremin vurduğu 11 ilde 199 bin 739 konut inşaatına mart ayında başlayacak. Özdemir, sektörün bugün Bakan Kurum'la Gaziantep'te bir araya geleceğini belirterek, "Bölgede 13 milyon ton çimentoya ihtiyaç var. Bütün koordinasyon sağlandı.

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Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

HANGİ İLDE KAÇ TANE KONUT YAPILACAK?

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.

Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

DEPREM KONUTLARI NASIL OLACAK?

Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen olması, bina standartı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor.

Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.

Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çadır, konteyner, yurtlarla otel odaları ve kamu misafirhaneleriyle tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Amacımız konut ihtiyacını 1 yılda tamamlamaktır. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacak, çalışmaların sürmesini sağlayacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım şehirlerine, ilçelerine, işlerine ve hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa ve yorgunluğa kapılmadan beraberce yaraları saracak, kayıpları telafi edeceğiz.

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