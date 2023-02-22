Deprem konutları inşaatı ne zaman başlıyor? TOKİ Deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 40 binin üzerinde can kaybı yaşanırken birçok binada da ağır hasar oluştu. Başkan Erdoğan tarafından ilk etapta TOKİ tarafından yapılacağı açıklanan deprem konutları ne zaman yapılacak sorusu depremzedelerin gündeminde. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken evler için ilk etap tarihi belli oldu. Peki, deprem konutları nereye yapılacak, hangi ilde kaç tane inşa edilecek? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler…