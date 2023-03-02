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Haberler Yaşam Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:59

Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...

6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi bölgede derin yaralar açtı. Çok sayıda can ve mal kaybının yaşandığı felaketin ardından Türkiye, afet bölgesinin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için adeta seferber olurken kamu ve özel bankalar da harekete geçti. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası maddi zarara uğrayanlar için kredi destek paketleri oluşturdu. Deprem kredisi paketleri faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vade imkanı ile depremzedelere sunacak. Peki, Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, deprem destek kredisi veren bankalar ve depremzede kredi başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiler...

Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken birçok bina yıkıldı ve hasar aldı. Afet bölgesinin yaraları sarılmaya devam ederken maddi manevi büyük zarara uğrayan depremzedelere bir destek de kamu ve özel bankalardan geldi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faizsiz, 6 ay veya 1yıl geri ödemesiz, 36 ay vade imkanı ile kredi destek paketleri hayata geçirdi. Bazı özel bankalar ise vatandaşların borçlarını faizsiz erteleneceğini duyurdu. Peki, Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır, deprem kredisi ne kadar, kaç TL, şartları neler, hangi bankalar veriyor? İşte, deprem kredisi veren bankalar listesi...

Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...

ZİRAAT BANKASI'NDAN 1 YIL ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ DESTEK

Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

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Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''

Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçen bir diğer banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.

Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,
Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.

Deprem kredisi devreye giriyor! Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri tek tek duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası...

Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerimizin borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.

Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.

İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.

Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruz.

AFAD ve Türk Kızılayı'na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma Ekibimiz, VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımızı güvenli bölgelerdeki tesislerimize naklettik. Ayrıca çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.

Böylece 12 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 21 milyar TL katkı sağlıyoruz.''

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