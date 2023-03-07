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Haberler Yaşam Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:06

Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken afetzedelerin yaralarını sarmak üzere bankalar deprem kredisi kampanyalarını duyurdu. Bu noktada harekete geçen Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası maddi zarara uğrayanlara deprem kredisi vereceklerini açıkladı.Yüzyılın felaketinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar aldı, dolayısıyla binlerce kişi evsiz kaldı Depremzedelere sağlanan kredi destekleri; faizsiz, 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 ay vade imkânı ile hayata geçirilecek. Peki, 2023 Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, detaylar...

Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

Deprem kredisi için düğmeye basıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank depremden zarar gören kişilere destek amacıyla kredi kampanyalarını açıkladı. Kampanyalar; 6 ay ila 1 yıla kadar ertelemeli ve 36 aya kadar vade seçenekleriyle dikkat çekerken öte yandan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tarafından duyurulan kampanyaların ardından "Depremzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Depremzedelere verilecek olan deprem kredisi hakkında kamu bankalarından gelen o açıklamalar…

Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI'NDAN 1 YIL ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ DESTEK

Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

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Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''

Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçen bir diğer banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.

Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.

Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

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