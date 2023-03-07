Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken afetzedelerin yaralarını sarmak üzere bankalar deprem kredisi kampanyalarını duyurdu. Bu noktada harekete geçen Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası maddi zarara uğrayanlara deprem kredisi vereceklerini açıkladı.Yüzyılın felaketinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar aldı, dolayısıyla binlerce kişi evsiz kaldı Depremzedelere sağlanan kredi destekleri; faizsiz, 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 ay vade imkânı ile hayata geçirilecek. Peki, 2023 Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, detaylar...