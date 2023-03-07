Deprem kredisi için düğmeye basıldı! Ziraat, Halk, Vakıf 2023 Afetzedelere Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL?

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''