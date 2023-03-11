DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank deprem kredisi veriyor! Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden zarar gören kişiler için kamu bankaları tarafından düşük faizli ve uzun vadeli kredi kampanyaları hayata geçirildi. 6 ay ile 1 yıl süreyle geri ödemesiz ve 36 aya kadar vade seçenekleriyle dikkat çeken kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen depremzede vatandaşlar "Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Afetzede deprem kredisi veren bankalar listesi ve tutarları ile kamu bankalarının açıklamaları…