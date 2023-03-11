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Giriş Tarihi: 11.03.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 13:57

DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank deprem kredisi veriyor! Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden zarar gören kişiler için kamu bankaları tarafından düşük faizli ve uzun vadeli kredi kampanyaları hayata geçirildi. 6 ay ile 1 yıl süreyle geri ödemesiz ve 36 aya kadar vade seçenekleriyle dikkat çeken kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen depremzede vatandaşlar "Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Afetzede deprem kredisi veren bankalar listesi ve tutarları ile kamu bankalarının açıklamaları…

DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

11 ili etkileyen Kahramanmaraş deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken bazı bankalar da deprem kredisi kampanyaları hazırladı. Bu noktada kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank asrın felaketinde maddi zarara uğrayan vatandaşlara deprem kredisi vereceklerini duyurdu. Depremzedeler için hayata geçirilen kredi kampanyaları; faizsiz, 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 ay vade imkânı sunuyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 2023 Afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, detaylar...

DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

ZİRAAT BANKASI'NDAN 1 YIL ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ DESTEK

Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

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DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''

DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR | Vakıf, Halk, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı kaç?

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçen bir diğer banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.

Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.

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