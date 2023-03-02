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Giriş Tarihi: 02.03.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 06:21

Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Depremde hayatını kaybedenlerim sayısı her geçen gün artarken enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için arama kurtarma ekibi seferber oldu. Çok sayıda bina yıkıldı bazı binalarda ise kocaman yarıklar oluştu. Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta ölü sayısı, yaralı ve yıkılan bina sayısı merak ediliyor. Peki Deprem ölü sayısı kaç? 2 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç? İşte güncel veriler

Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

Deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı sorusunun yanıtı Kahramanmaraş depremi sonrası sık sık aratılıyor. Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş Göçük altından çıkarılan vatandaşların tedavileri sürerken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 2 Mart 2023 deprem vefat sayısı son durum gelişmeleri...

Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

AFAD AÇIKLADI! KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 45 bin 089 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA ÇÖKTÜ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYE!

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11.424 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.

Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

DEPREM KONUTLARI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.

AFETZEDELER İÇİN 15 BİN LİRA TAŞINMA YARDIMI BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada depremzedelere verilecek 15 bin TL taşınma yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu:

"Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.

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