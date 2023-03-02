Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Depremde hayatını kaybedenlerim sayısı her geçen gün artarken enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için arama kurtarma ekibi seferber oldu. Çok sayıda bina yıkıldı bazı binalarda ise kocaman yarıklar oluştu. Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta ölü sayısı, yaralı ve yıkılan bina sayısı merak ediliyor. Peki Deprem ölü sayısı kaç? 2 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç? İşte güncel veriler