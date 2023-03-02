Deprem ölü sayısı 2 Mart 2023: Kahramanmaraş depremi ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı ve yaralı sayısı kaç?

AFAD AÇIKLADI! KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 45 bin 089 vatandaşımız hayatını kaybetti.