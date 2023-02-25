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Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 07:24

Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 11 ilimizi ölü ve yaralı sayısı ile derinden etkiledi. Milyonlarca vatandaş yardım seferberliğine çıkarken ekipler enkaz altında çalışmalarını sürdürdü. Deprem vefat sayısı sürekli güncellenerek kamuoyuna aktarılıyor. Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ yüzyılın felaketi ardından ağır hasar aldı. Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı soruları yanıt aranıyor. İşte AFAD açıklaması ile 25 Şubat 2023 Cumartesi deprem ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı

Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Bölgedeki yıkımın boyutu son depremlerde daha da artarken artçıların sürdüğü kentlerde vatandaşlar, çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Peki Deprem ölü sayısı kaç oldu? AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte yanıtı

Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.


DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi

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Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

YAKININI KAYBEDEN DEPREMZEDELERE 100 BİN TL NAKDİ DESTEK!

Başkan Erdoğan afet bölgesi için şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

AFETZEDELERE BARINMA YARDIMI!

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.

Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.

Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak.

Konutları hasar gördüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda afetzedenin ikametgâhı teyit edilerek ödemeler yapılacak.

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