Deprem ölü sayısı: AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 11 ilimizi ölü ve yaralı sayısı ile derinden etkiledi. Milyonlarca vatandaş yardım seferberliğine çıkarken ekipler enkaz altında çalışmalarını sürdürdü. Deprem vefat sayısı sürekli güncellenerek kamuoyuna aktarılıyor. Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ yüzyılın felaketi ardından ağır hasar aldı. Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı soruları yanıt aranıyor. İşte AFAD açıklaması ile 25 Şubat 2023 Cumartesi deprem ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı