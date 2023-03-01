SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük yıkıma yol açarken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem vefat sayısı ilk günden bu yana AFAD deprem son dakika açıklamaları ile kamuoyuna duyuruluyor. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken afet bölgesinde meydana gelen büyük ve küçük çaplı sarsıntılar nedeniyle bilançonun ağırlaşmasından endişe duyuluyor. Göçük altından çıkarılan vatandaşların tedavileri sürerken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 1 Mart deprem vefat sayısı son durum gelişmeleri...