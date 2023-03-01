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Haberler Yaşam SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:39

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük yıkıma yol açarken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem vefat sayısı ilk günden bu yana AFAD deprem son dakika açıklamaları ile kamuoyuna duyuruluyor. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken afet bölgesinde meydana gelen büyük ve küçük çaplı sarsıntılar nedeniyle bilançonun ağırlaşmasından endişe duyuluyor. Göçük altından çıkarılan vatandaşların tedavileri sürerken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 1 Mart deprem vefat sayısı son durum gelişmeleri...

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü sayısı kaç oldu, arttı mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Afet bölgesinde peş peşe artçı sarsıntılar yaşanırken deprem son dakika haberleri AFAD tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Geçtiğimiz gün Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasarlı binalar yıkıldı, bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Bu noktada 1 Mart Çarşamba deprem vefat sayısı son dakika açıklaması araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem can kaybı son durum merak edilirken Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş yıkılan bina sayısı sorgulanıyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, yıkılan bina sayısı kaç? İşte, AFAD son dakika açıklaması ile güncel veriler…

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

MALATYA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İLE SARSILDI!

Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen iki büyük Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak 27 Şubat 2023 Pazartesi günü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde yeni enkaz alanları oluştu. 29 bina yıkılırken AFAD, son depremden kaynaklı 2 kişinin vefat ettiği ve 110 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

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SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

AFAD AÇIKLADI! KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

AFAD'tan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.374 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 1 Mart Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA ÇÖKTÜ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

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