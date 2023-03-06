Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmesi ardından bilanço ağırlaştı. Yeni enkazlar oluşurken ölü ve yaralı sayısı da artış gösterdi.