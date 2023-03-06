Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

Son dakika deprem haberi: Deprem ölü sayısı son dakika Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. AFAD verileri ile takip edilen yüzyılın felaketinde enkaz çalışmaları devam ederken deprem vefat sayısı kaç oldu sorusu da gündemdeki yerini aldı. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan felakette arama kurtarma çalışmaları, yıkılan bina sayısı, can kaybı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı güncel sayıyı verdi. Peki, Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte, deprem vefat sayısı 6 Mart 2023 verileri…