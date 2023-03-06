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Haberler Yaşam Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 20:01

Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

Son dakika deprem haberi: Deprem ölü sayısı son dakika Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. AFAD verileri ile takip edilen yüzyılın felaketinde enkaz çalışmaları devam ederken deprem vefat sayısı kaç oldu sorusu da gündemdeki yerini aldı. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan felakette arama kurtarma çalışmaları, yıkılan bina sayısı, can kaybı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı güncel sayıyı verdi. Peki, Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte, deprem vefat sayısı 6 Mart 2023 verileri…

Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

Deprem ölü sayısı son dakika gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın felaketi ardından şiddetli artçılar olarak kaydedilen Hatay ve Malatya merkezli depremler de yeni enkazlar meydana getirdi. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini her fırsatta hatırlatan yetkililer çalışmalara devam ediyor. Deprem ölüm sayısı 6 Mart bugün araştırılmaya başladı. Toplam yıkılan bina sayısı şiddetli artçıların ardından artış gösteriyor. Kahramanmaraş deprem vefat sayısı AFAD ve Bakan Soylu'nun açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, güncel can kaybı…

Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmesi ardından bilanço ağırlaştı. Yeni enkazlar oluşurken ölü ve yaralı sayısı da artış gösterdi.

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Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 46.104 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.

Deprem ölü sayısı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 6 Mart AFAD verileri ile deprem vefat sayısı kaç oldu?

DEPREM KONUTLARI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.

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