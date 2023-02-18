Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 13. güne girilirken, vatandaşlar "depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?" gibi sorulara yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illerinde iki büyük deprem şiddetli bir şekilde hissedilirken, Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Depremde can kaybı sayısı AFAD tarafından paylaşılırken, arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor.