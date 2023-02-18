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Haberler Yaşam Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:32

Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 13. güne girilirken, vatandaşlar "depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?" gibi sorulara yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illerinde iki büyük deprem şiddetli bir şekilde hissedilirken, Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Depremde can kaybı sayısı AFAD tarafından paylaşılırken, arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. 10 ilde hissedilen ve 38 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde vefat sayısı artarken, son durum bilgileri AFAD tarafından aktarılmakta.

Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 12. güne girildi. Sahada çalışmalar devam ediyor. AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi.

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Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Deprem ölü ve yaralı sayısı son durum 18 Şubat 2023: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11 bin 488'dir.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9 bin 908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264 bin 389'dur. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 600 araç sevk edilmiştir

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