Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında Türkiye risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı gündeme geldi. Bu deprem 10 şehrimizi etkiledi, binlerce vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an olası depremlere karşı hazırlıklı olmak da büyük önem taşıyor. En çok merak edilen konu ise "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu oldu. AFAD tarafından hazırlanan deprem risk haritası ile fay hattı sorgulama işlemi gerçekleşebiliyor. İşte 2023 Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı…