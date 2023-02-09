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Haberler Yaşam Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:12

Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında Türkiye risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı gündeme geldi. Bu deprem 10 şehrimizi etkiledi, binlerce vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an olası depremlere karşı hazırlıklı olmak da büyük önem taşıyor. En çok merak edilen konu ise "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu oldu. AFAD tarafından hazırlanan deprem risk haritası ile fay hattı sorgulama işlemi gerçekleşebiliyor. İşte 2023 Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı…

Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

AFAD deprem risk haritası ile fay hattı sorgulama ekranı son günlerde defalarca kez araştırma konusu haline geliyor. Tarih 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'yi derinden yaralayan yüzyılın en büyük depremi gerçekleşti. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman… 10 ilde hasara ve can kayıplarına neden olan büyük sarsıntının ardından göçük altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, ama deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem riski en yüksek olan şehirlerimiz hangileri? İşte AFAD deprem risk haritası ile fay hattı sorgulama ekranı…

Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

İşte, Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı;

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Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem risk fay hattı haritası - sorgulama sistemi! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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