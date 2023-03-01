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Haberler Yaşam 15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:06

15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 11 il afet bölgesi ilan edildi. İlk günden bu yana hazırlanan destek paketleri tek tek işleme koyuluyor. 15 bin TL deprem yardımı da bu düzenlemeler arasında. Afetzedeler deprem taşınma parası nasıl alınır, ne zaman yatar gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Afet bölgesinden taşınmak isteyenlere ödenecek devlet desteği gündemdeki yerini aldı. Deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler soruları yanıt arıyor. Peki, 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Deprem taşınma parası nasıl alınır araştırılmaya başladı. Afet bölgesindeki 11 ilde yaşayan vatandaşlara sağlanacak 15 bin TL taşınma yardımı ile afetzedelerin başka illerde veya ilçelerde yaşamasına destek sağlanacak. Deprem taşınma yardımı başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşirken Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada devlet desteğini yatmaya başladığını açıkladı. Peki, 15 bin TL deprem taşınma desteği kimlere verilecek? İşte, detaylar…

15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: TAŞINMA DESTEĞİ YATMAYA BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afşin'de yaptığı açıklamalarda 15 bin TL'lik deprem yardımının bugün (28 Şubat) itibarıyla yatacağını söyledi. Açıklamalar şöyle:

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15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

"Gıda temini, içme su, elektrik gibi bir sorunumuz kalmadı. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Taşınacak depremzedelere verilecek 15 bin lirayı bugün ödemeye başladık.

15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Maraş genelinde 45 bin binada 119 binden fazla bağımsız bölüm yıkılacak. Mart ve Nisan ayında temelini atacağımız konutların sayısı 329 bini buldu. Hasar tespit sayıları tamamlanınca bu sayılar kesinleşecek. İlçemizdeki maddi kayıpların tamamını telafi edeceğiz. Bize 1 yıl müsaade. 1 yıl içerisinde konutları tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız."

15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

15 BİN TL DEPREM TAŞINMA PARASI NASIL ALINIR?

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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