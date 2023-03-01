Haberler Yaşam 15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:06

15 BİN TL Deprem taşınma parası nasıl alınır? e-devlet başvuru ekranı ile deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 11 il afet bölgesi ilan edildi. İlk günden bu yana hazırlanan destek paketleri tek tek işleme koyuluyor. 15 bin TL deprem yardımı da bu düzenlemeler arasında. Afetzedeler deprem taşınma parası nasıl alınır, ne zaman yatar gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Afet bölgesinden taşınmak isteyenlere ödenecek devlet desteği gündemdeki yerini aldı. Deprem taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler soruları yanıt arıyor. Peki, 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…