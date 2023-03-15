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Haberler Yaşam Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ''Depreme dayanıklılık testinde...''
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:40

Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ''Depreme dayanıklılık testinde...''

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından İstanbul başta olmak üzere deprem riski bulunan bölgelerde deprem dayanıklılık testi için başvurular hız kazandı. Süreçte, bina sağlamlığı için riskli olan bazı yapılaşmalar öne çıkıyor. Bu noktada çıkmalı binaların depremde daha fazla hasar gördüğü belirlendi. Hasar ihtimalinin yüksek olmasına karşın bu yapı modeli Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 80'ini oluşturduğu düşünülüyor. Uzmanlar depremde çıkmalı binalar riskli mi sorusunu yanıtladı!

Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ’’Depreme dayanıklılık testinde...’’

Çıkmalı bina modelinde alandan kazanmak amacıyla giriş katı ardından bina çıkmalarıyla dairelerin kullanım alanı genişletilebiliyor. Kiriş ve kolonların birbirinden ayrılmasına neden olan bu yapı modeli en çok İstanbul'da görülüyor. Olası İstanbul depremi öncesinde bina sağlamlık testi ile deprem riski ölçülmeye başladı. Çıkmalı binalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen deprem testine göre numaralandırıldı. İşte, oturduğunuz binanın hasar riski!

Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ’’Depreme dayanıklılık testinde...’’

ÇIKMALI BİNALARIN DEPREMDE HASAR RİSKİ YÜKSEK!

Özellikle İstanbul'da görülen çıkmalı binalar, giriş katın ardından katların metrekaresinin büyütülmesine yönelik yapılan konsol çalışmaları ile oluşuyor.

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Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ’’Depreme dayanıklılık testinde...’’

Bu zaman zaman sadece balkon çıkması olarak görülürken zaman zaman da binanın bütününde kullanılan bir yöntem oluyor. Ancak depremde en fazla hasar alan binaların bu yapılaşmada olduğu görüldü.

Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ’’Depreme dayanıklılık testinde...’’

SONRADAN GÜÇLENDİRME YAPILABİLİR

Kolonlar ile kirişlerin birbirinden ayrılması sonucu risk oluşturan yapı modelinde taşıyıcı iskelet sarsıntıya karşı direncini kaybediyor.

Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ’’Depreme dayanıklılık testinde...’’

Deprem riski bulunmasına karşın çıkmalı binaları sonradan güçlendirebilmek mümkün. Deprem perdesi denilen yapı modelinin çıkma ucundan geçen kirişleri çerçevelemesi ile bina sağlamlık oranı güçlendirilebiliyor.

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