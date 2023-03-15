Haberler Yaşam Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ''Depreme dayanıklılık testinde...''

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:40

Depremde çıkmalı binalar riskli mi? Uzmanlardan kritik uyarı: ''Depreme dayanıklılık testinde...''

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından İstanbul başta olmak üzere deprem riski bulunan bölgelerde deprem dayanıklılık testi için başvurular hız kazandı. Süreçte, bina sağlamlığı için riskli olan bazı yapılaşmalar öne çıkıyor. Bu noktada çıkmalı binaların depremde daha fazla hasar gördüğü belirlendi. Hasar ihtimalinin yüksek olmasına karşın bu yapı modeli Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 80'ini oluşturduğu düşünülüyor. Uzmanlar depremde çıkmalı binalar riskli mi sorusunu yanıtladı!