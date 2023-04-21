Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep’in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

9 yaşındaki Zeynep Usluol'un annesi, babası ve teyzesiyle birlikte depremde yıkılan Zambak Apartmanı'nda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zeynep Usluol'un mezarını ziyaret eden babaanne Halime Usluol, depremde kaybettiği torununun son doğum gününde, beyaz duvağı aldığını ve torunun bir kez giyebildiğini söyledi. Her bayramda torununa harçlık verdiğini belirten babaanne, bu kez ise torunun da bulunduğu mezarlıkta gördüğü küçük bir kıza harçlığını verdiğini söyledi.