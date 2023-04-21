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Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep'in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
15:27
Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep'in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yıkılan Zambak Apartmanı'nda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Zeynep Usluol'un mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı.