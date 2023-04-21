Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep'in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:27

Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep'in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yıkılan Zambak Apartmanı'nda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Zeynep Usluol'un mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı.

İHA
Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep’in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en yıkıcı etkinin görüldüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde birçok depremzede, kaybettikleri onlarca yakınlarından ayrı ilk bayramını geçiriyor.

Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep’in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

BEYAZ DUVAĞIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Bayram namazının ardından mezarlıklara akın eden depremzedeler, yakınlarının mezarları başında gözyaşlarına hakim olamadı. Türk bayrakları ile donatılan mezarlıkta acı bir detay da ortaya çıktı. Depremde hayatını kaybeden Zeynep Usluol'un mezarının başında bulunan ve depremin simgeleri arasında yer alan beyaz duvağın ise sırrı ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep’in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

9 yaşındaki Zeynep Usluol'un annesi, babası ve teyzesiyle birlikte depremde yıkılan Zambak Apartmanı'nda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zeynep Usluol'un mezarını ziyaret eden babaanne Halime Usluol, depremde kaybettiği torununun son doğum gününde, beyaz duvağı aldığını ve torunun bir kez giyebildiğini söyledi. Her bayramda torununa harçlık verdiğini belirten babaanne, bu kez ise torunun da bulunduğu mezarlıkta gördüğü küçük bir kıza harçlığını verdiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep’in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

DUVAĞI ALIP KIZININ MEZARINA GİYDİRDİ

Enkazdan çıkan duvağı görünce alıp kızının mezarına giydirdiğini anlatan babaanne Usluol, "Oğlumu, torunumu, gelinimi, bacımı kaybettim. 4 kişiyi kaybettim. Çok acı, kelimelere dökemiyorum. Bayramlarda torunuma bayram harçlığı verirdim. Şimdi kimsem kalmadı, mezarlıkta torunumun yaşlarında bir kız görünce bayram harçlığımı ona verdim. Beyaz duvağı doğum gününde almıştım, doğum günü hediyesi. Daha önce bir kez kendisi giyebildi. Torunumu 9 yaşında gelin ettim toprağa" diye konuştu. Usluol, dualar ettiği torunun mezarında gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremde hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Zeynep’in mezarındaki beyaz duvağın sırrı ortaya çıktı

Her mezarın bir başında ise ayrı bir acı, ayrı bir hikayenin yer aldığı İslahiye Mezarlığı'nda buruk bayram yaşayan depremzedeler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

SON DAKİKA