Türkiye tarihinin en büyük ikinci depreminden sonra hayatını kaybeden vatandaşların sayısı maalesef artıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden sonra toplamda 10 ilde OHAL ilan edilirken, vatandaşlar "depremde kaç kişi öldü, kaç kişi kurtarıldı?" sorusunu yöneltiyor. Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis'te deprem ölü ve yaralı sayısı her gün açıklanıyor. Peki, depremde vefat sayısı kaç? Depremde kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar