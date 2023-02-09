Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:01

Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?

Türkiye tarihinin en büyük ikinci depreminden sonra hayatını kaybeden vatandaşların sayısı maalesef artıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden sonra toplamda 10 ilde OHAL ilan edilirken, vatandaşlar "depremde kaç kişi öldü, kaç kişi kurtarıldı?" sorusunu yöneltiyor. Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis'te deprem ölü ve yaralı sayısı her gün açıklanıyor. Peki, depremde vefat sayısı kaç? Depremde kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri sonrası vefat ve yaralı sayıları artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 bin 444 binanın yıkıldığını tespit ettiklerini bildirirken, ölü ve yaralı sayısı hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem ölü sayısı son dakika haberi

Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?

Yapılan son açıklamaya göre depremlerde 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti. 62 bin 914 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?

DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ

İşte Kahramanmaraş ve deprem bölgelerinden son dakika bilgileri:

03:23 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

00.00 Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya nakledildi. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu.

Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, yaralı sayısı kaç?

22.30 Deprem bölgesinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından geçtiği Adana'da incelemelerde bulundu.

20.30 Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sağlık, emniyet, asker tamamıyla sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. Barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu.

SON DAKİKA