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Haberler Yaşam Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:10

Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

Dilek Güngör bugünkü yazısında Malatya'da yıkılan ve birkaç yıllık olduğu söylenen ve milyonlarca liraya rezidansın aslında makyajlanmış bir bina olduğunu yazdı. Yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi gibi burada da kritik isimlerin yakalanarak bir incelemenin gerekliliğine dikkat çeken Güngör geçmiş depremlerdeki sorumluların yaşadığı sürecin yaşamaması için de uyarıda bulundu.

Dilek GÜNGÖR
Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin 10 ilini etkileyen 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada depremin etkilendiği Malatya'da da 3 yıllık yeni bir binanın yıkıldığı iddia edildi. Ancak binanın 3 değil 23 yıllık olduğu ve makyajlanarak satıldığı ortaya çıktı.

İşte Dilek Güngör'ün yazısınadan öne çıkanlar:

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da 'depreme dayanıklı' diye satılan binaların çoğu yıkıldı. Burası Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'ndaki Trend Garden Residence…

Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

MAKYAJLAYIP SATMIŞLAR!

Yüzlerce kişiye mezar oldu. Önce '3 yıllık binaydı' denildi, sonra 2000 yılında yapıldığı, makyajlanarak, otel gibi pazarlandığı ortaya çıktı.

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Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

Eski yeni fark etmez ki… Onu yapanlarında Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun gibi bir an evvel yakalanması gerek.

Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

VELİ GÖÇER GİBİ ÇIKARILMASIN

Yıkılan binalar hemen aklımıza 1999 depremini getiriyor tabii… Hatırlayın o dönemde Yalova'da 195 kişinin ölümüne sebep olan binaların müteahhidi Veli Göçer'di. 17 Ağustos depremi sonrası tutuklandı. 7.5 yıl hapis yattı. Sonra tahliye oldu. Hatta şimdi yine inşaat işleri yaptığı söyleniyor.

Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

Trend Garden Residence'ı yapanların da, Rönesans Rezidans'ın müteahhidinin de, Malatya'daki Asur Konutları projesini inşa edenlerin de, Hatay'da Güçlü Bahçe'yi yapanların da hesap vermesi gerekir.

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