Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin 10 ilini etkileyen 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada depremin etkilendiği Malatya'da da 3 yıllık yeni bir binanın yıkıldığı iddia edildi. Ancak binanın 3 değil 23 yıllık olduğu ve makyajlanarak satıldığı ortaya çıktı.

İşte Dilek Güngör'ün yazısınadan öne çıkanlar:

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da 'depreme dayanıklı' diye satılan binaların çoğu yıkıldı. Burası Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'ndaki Trend Garden Residence…