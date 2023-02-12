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Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
09:10
Depremde yıkıldığı ilk bildirilen yerdi; Makyajlayıp satmışlar!
Dilek Güngör bugünkü yazısında Malatya'da yıkılan ve birkaç yıllık olduğu söylenen ve milyonlarca liraya rezidansın aslında makyajlanmış bir bina olduğunu yazdı. Yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi gibi burada da kritik isimlerin yakalanarak bir incelemenin gerekliliğine dikkat çeken Güngör geçmiş depremlerdeki sorumluların yaşadığı sürecin yaşamaması için de uyarıda bulundu.