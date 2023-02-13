DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Depremzedelere taşınma yardımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremden etkilenen illeri tek tek ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evi zarar gören ve oturduğu binaları yıkılan vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? 15 bin taşınma yardımı destek parası nasıl alınır?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Depremzedelere nakit 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması!