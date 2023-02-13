Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:15

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Depremzedelere taşınma yardımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremden etkilenen illeri tek tek ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evi zarar gören ve oturduğu binaları yıkılan vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? 15 bin taşınma yardımı destek parası nasıl alınır?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Depremzedelere nakit 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması!

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü. Sadece 10 ilimizin ve o bölgenin insanlarının değil hepimizin kalbinde derin yaralar açan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesini ziyaret etti. Yaptığı ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, AFAD ödeneğinden depremden etkilenen vatandaşlara hane başına 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi. Bu noktada binlerce depremzede, 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Depremzedelere nakit 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yapılacak, nereden alınacak? İşte o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.17'deki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın yardım kampanyasına geniş bir katılım olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, 10 milyar TL'lik kaynağın aktarıldığını ve AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi.

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

"ŞU AN 10 İLİMİZDE 141 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, konteynır, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.

Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığı ile depremzedelere sıcak yemek sağlıyor. Kendi yerlerinde kendi imkanları ile günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp şehirlerine ve çevre yerleşimlere dağıtan kurumların sivil insiyatifler olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personel ile kurumları ile tüm imkanları ile vatandaşının yanında" diye konuştu.

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK!

Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

AFAD yardım kampanyasına Meclisten iş dünyasına kadar geniş katılım olduğunu biliyoruz. Uluslararası camiadan üzüntü beyanları ve yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız en kısa sürede acıları dindirmek ve insanımızın mağduriyetini gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız.

SON DAKİKA