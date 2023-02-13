DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI: 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

"ŞU AN 10 İLİMİZDE 141 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, konteynır, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.

Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığı ile depremzedelere sıcak yemek sağlıyor. Kendi yerlerinde kendi imkanları ile günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp şehirlerine ve çevre yerleşimlere dağıtan kurumların sivil insiyatifler olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personel ile kurumları ile tüm imkanları ile vatandaşının yanında" diye konuştu.