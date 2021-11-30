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Haberler Yaşam Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 19:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 19:51

Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle reytinglerde zirveye oturan Destan dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ekrana geliyor. ATV yapımı tarih dizisi, yapımı izlemek isteyenler tarafından Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor sorularıyla araştırılıyor. İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu!

Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!

Orta Asya bozkırlarında geçen Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği dizi, Akkız'ın intikam mücadelesini ve imkansız aşka kavuşma hikayesini işliyor. Peki, Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte ilk bölümüyle reytingleri altüst eden, geçen haftanın reyting rekortmeni olan Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!

Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikayeyi konu ediniyor. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikaye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikayede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkansızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

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Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

Destan konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi dönemi anlatıyor? İşte reyting rekortmeni Destan dizisinin konusu ve oyuncuları!

DESTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçmektedir. Dizinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

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