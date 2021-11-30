Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv’nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

Ekranların yeni dizisi Destan çekildiği yer ile bugün izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Yapım, dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor. Diziyle ilgili olarak "Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Destan dizisinin çekildiği yere dair merak edilenler...