Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv’nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

8. YÜZYILDA ORTA ASYA'DA YAŞANAN OLAYLAR
720-735: Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi
721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı
744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması
745: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları
750: Arap İmparatorluğu'nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması
751: Çinlilerin Orta Asya'ya girişi, Arapların Talas Muharebesi'nde Karluklar'ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması
762: Uygur Kağanlığı'nın Çin'deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı
765: Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi
766: Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları
789-795 Uygur Kağanlığı'nda taht mücadeleleri ve gerileme