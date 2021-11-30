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Haberler Yaşam Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv'nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:19

Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv'nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

Atv ekranlarının yeni dizisi Destan çekildiği yer ile izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Başrollerinde Ebru Şahin gibi ünlü oyuncuları barındıran tarihi konulu yapımda aksiyon, macera hız kesmeden devam ediyor. Yapımın yayın gününde binlerce kişi "Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Destan dizisinin çekildiği yerle ilgili merak edilen o detaylar...

Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv’nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

Ekranların yeni dizisi Destan çekildiği yer ile bugün izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Yapım, dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor. Diziyle ilgili olarak "Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Destan dizisinin çekildiği yere dair merak edilenler...

Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv’nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.

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Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv’nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

Destan nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Atv’nin yeni dizisi Destan hangi şehirde, nerede çekiliyor?

8. YÜZYILDA ORTA ASYA'DA YAŞANAN OLAYLAR

720-735: Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi

721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı

744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması

745: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları

750: Arap İmparatorluğu'nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması

751: Çinlilerin Orta Asya'ya girişi, Arapların Talas Muharebesi'nde Karluklar'ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması

762: Uygur Kağanlığı'nın Çin'deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı

765: Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi

766: Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları

789-795 Uygur Kağanlığı'nda taht mücadeleleri ve gerileme

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