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Haberler Yaşam DESTAN 19.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE! 12 Nisan 2022 Atv ile Destan Yeni bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 13.04.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 06:48

DESTAN 19.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE! 12 Nisan 2022 Atv ile Destan Yeni bölüm izle ekranı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan 19. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister. Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacağı ise dizinin izleyenleri tarafından merak konusu haline geldi. Bu haftaki bölümü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Destan 19. Son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte Atv ile Destan 19. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

DESTAN 19.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE! 12 Nisan 2022 Atv ile Destan Yeni bölüm izle ekranı

Atv Destan 19. Yeni bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşınan konular arasındaki yerini aldı. Tarihi yapımda bu hafta yine aksiyon dolu sahneler izleyenlerin adeta nefesini keserken öte yandan Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Dizinin bu akşamki bölümünü naklen takip etmek isteyenler Destan 19. son bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte Atv'nin sevilen dizisi Destan 19. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

DESTAN 19.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE! 12 Nisan 2022 Atv ile Destan Yeni bölüm izle ekranı

DESTAN 19.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Destan 19. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ATV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

DESTAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

atv Destan 19. Bölüm TEK PARÇA izle! Canlı yayın ile Destan yeni ve son bölüm izle | VİDEO

Temur yaşadığı acıyla yüzleşiyor

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

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DESTAN 19.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE! 12 Nisan 2022 Atv ile Destan Yeni bölüm izle ekranı

Köşeye sıkışan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

Balamir ve Çolpan Han uyanıyorlar

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

DESTAN 19.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE! 12 Nisan 2022 Atv ile Destan Yeni bölüm izle ekranı

Alpagu Han'dan Akkız'a şaşırtan teklif!

Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

Batuga sağ mı yoksa öldü mü?

Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır. Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçıldı?

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