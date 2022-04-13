Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan 19. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister. Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacağı ise dizinin izleyenleri tarafından merak konusu haline geldi. Bu haftaki bölümü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Destan 19. Son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte Atv ile Destan 19. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...