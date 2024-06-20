Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 08:13

Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı tatili 15 Haziran arefe günü ile başladı, 19 Haziran günü son buldu. 9 güne uzatılan tatil süresince 20-21 Haziran tarihinde açık ve kaplı olan devlet daireleri, kamu kurumları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatilinin ardından belediye, vergi daireleri, kaymakamlıklar gibi resmi kurumlar yeniden hizmete başlayacak. Peki, Devlet daireleri ve resmi kurumlar açık mı, kapalı mı? İşte, 20,21 Haziran Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai başlama tarihi!

Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

Devlet daireleri, belediyeler ve kamu binalarında işlem yapacak olan binlerce kişi Kamu kurumlarında bayram tatili ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl alınan karara göre Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı ve 20-21 Haziran tarihleri idari izne tabi tutuldu. Bu noktada hangi kurum ve kuruluşlar idari izinli değil vatandaşların odak noktası oldu. Peki, Tatil sonrası kamu kurumlarında mesai başladı mı? Devlet daireleri ve resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?

Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili 15 Haziran arefe günü başladı. Alınan karara göre 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de idari izin kapsamına alındı. Böylece hafta sonuyla beraber Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri devlet daireleri arasında yer alıyor.

Bu noktada Kamu kurumlarında bayram tatili 24 Haziran Pazartesi sona erecek.

Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

İdari izin özel sektörü kapsamıyor. Özel sektör çalışanları arefe günü yarım gün olmak kaydıyla 4 buçuk gün Kurban Bayramı tatili yapacak. Ancak kurumun inisiyatifine göre çalışanların tatili 9 güne çıkarılabilir.

Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin ilan edilmesi nedeniyle Kurban bayramı tatili memurlar için 9 gün olacak.

SON DAKİKA