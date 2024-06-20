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Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
08:13
Kurban Bayramı tatili 15 Haziran arefe günü ile başladı, 19 Haziran günü son buldu. 9 güne uzatılan tatil süresince 20-21 Haziran tarihinde açık ve kaplı olan devlet daireleri, kamu kurumları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatilinin ardından belediye, vergi daireleri, kaymakamlıklar gibi resmi kurumlar yeniden hizmete başlayacak. Peki, Devlet daireleri ve resmi kurumlar açık mı, kapalı mı? İşte, 20,21 Haziran Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai başlama tarihi!