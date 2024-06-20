Devlet daireleri ve resmi kurumlar AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı sonrası kamu kurumlarında mesai ne zaman başlayacak?

Devlet daireleri, belediyeler ve kamu binalarında işlem yapacak olan binlerce kişi Kamu kurumlarında bayram tatili ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl alınan karara göre Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı ve 20-21 Haziran tarihleri idari izne tabi tutuldu. Bu noktada hangi kurum ve kuruluşlar idari izinli değil vatandaşların odak noktası oldu. Peki, Tatil sonrası kamu kurumlarında mesai başladı mı? Devlet daireleri ve resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?