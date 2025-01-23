Devlet-millet ele ele verip köy evlerini yaptılar: Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur

'GÜÇLÜ DEVLET GÜÇLÜ MİLLET'

Evlerine kavuşanlardan biri de Musa (60) ve Saadet Kamalak (60) çiftiydi. Kanserle mücadele eden Saadet Kamalak, yerinde dönüşüm projesiyle yeni evinde misafirleri için yemekler hazırlayıp, ikramlarda bulunuyor. Evini çok sevdiğini söyleyen Kamalak, "Ömürlük bir evimiz oldu. Güçlü devletimiz bize sağlam evler yaptı. Tüm mahalle olarak çok mutluyuz. Artık daha güvende ve emin ellerdeyiz. Allah'ın izniyle bu evleri hiçbir deprem yıkamaz" dedi.

