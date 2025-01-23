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Devlet-millet ele ele verip köy evlerini yaptılar: Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:59
Devlet-millet ele ele verip köy evlerini yaptılar: Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur
Asrın felaketi Kahramanmaraş'ta birçok yıkımın yaşandığı Çamlıca Mahallesinde devlet, zorlu yolları aşarak, mahalledeki 14 evin yerinde dönüşümünü tamamlayıp, vatandaşlara teslim etti. 18 köy evinin de bitmek üzere olduğu mahallede yaşayan vatandaşlar, yeni evlerini çok sevdiklerini söyledi. Mahalle Muhtarı Battal Ağçam, "Devletimiz bizi burada hiçbir zaman unutmadı. Devlet millet ele ele verdik ve başardık" dedi. Yeni evine oturan Niyazi Kıvrak (75) ise, "Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.