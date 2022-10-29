Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

TOGG seri üretim fabrikası açılışı bugün yapacakken, birçoğumuzun aklına Devrim Arabası geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devrim Arabasına sürekli olarak konuşmalarında yer veriyor. TOGG resmi sayfası da Devrim arabası ile TOGG'u aynı karede paylaştı. Devrim arabası hikayesi birçok habere konu olmuşken, vatandaşlar Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede, kim engelledi sorularına yanıt arıyor. Peki, Devrim arabası neden üretilemedi, kim engelledi? İşte hüzünlü Devrim arabası hikayesi…