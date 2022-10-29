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Haberler Yaşam Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 13:42

Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

TOGG seri üretim fabrikası açılışı bugün yapacakken, birçoğumuzun aklına Devrim Arabası geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devrim Arabasına sürekli olarak konuşmalarında yer veriyor. TOGG resmi sayfası da Devrim arabası ile TOGG'u aynı karede paylaştı. Devrim arabası hikayesi birçok habere konu olmuşken, vatandaşlar Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede, kim engelledi sorularına yanıt arıyor. Peki, Devrim arabası neden üretilemedi, kim engelledi? İşte hüzünlü Devrim arabası hikayesi…

Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

Devrim arabası hikayesi… hepimizin içinde bir yara. İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim aracı kim engelledi, neden engellendi bilinmez ama Türk otomobil sanayisini net bir şekilde etkiledi. Hüzünlü Devrim arabası hikayesi onlarca habere konu oldu, filmi yapıldı. Vatandaşlar, Devrim arabası ne zaman yapıldı, araç şu an nerede sorusuna yanıt arıyor. Peki, Devrim arabası neden üretilemedi? İşte detaylar…

Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

DEVRİM ARABASI HİKAYESİ NEDİR?

Devrim, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil. 1961 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda, 129 günde üretildi.

15 Mayıs 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Otomotiv Endüstri Kongresi açıldı. Cemal Gürsel açılış konuşmasında şunları söyledi:

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Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

(...) Tarımı da yenileyeceğiz, ama sadece ot satarak bir şey elde etmek mümkün değil! Bir gemi dolusu pamuk karşılığında zar zor 7-8 otobüs alabiliriz. Bir gemi dolusu pamuğu kaldırmak için ne kadar çaba harcamanız gerektiğini bilmektesiniz. Bu nedenle sanayi gereklidir. Dengeli bir tempo ile sanayileşmeliyiz. Bu kesin bir gerekliliktir. "Sektörümüz yok mu?" Evet var, ama öyle dağınıklar ki hepsi bir yönde çalışacak şekilde düzenlenmeli. Otomotiv endüstrisi söz konusu olduğunda, modern bir ülke kendi ulaşım araçlarını üretmelidir.

Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

Günümüz dünyasında ulaşım araçları ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Kendi ulaşım araçlarımızı üretmeliyiz, kendi araçlarımızla taşınmalıyız. İlk olarak, bazı parçaları yapmak zorundayız; sonra, iyileştirme ile bunların% 70-80'ini oluşturmalıyız. Bazı insanlar Türkiye'de otomobil üretmenin imkansız olduğunu söylüyor. Bu düşünce kara zihinlerin ürünüdür. Türkiye'nin de bizi bu şekilde teşvik eden birçok sanayi kolu var. (...)

Devrim arabası hikayesi nedir, neden üretilemedi? İlk yerli araç denemesi Devrim arabası ne zaman yapıldı, şu an nerede?

Kongreden sonra Gürsel, ülkenin gereksinimlerini karşılayan bir prototip motor ve otomobil üretme talimatını verdi. Bu prototipler zamanın en iyi arabalarıyla karşılaştırılacak, eksiklikler tespit edilecek ve Türkiye'de mümkün olan en iyi otomobili üretmek için proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

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