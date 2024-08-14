Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:53
DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?
DGS sonuçları ile birlikte DGS Çocuk Gelişimi taban puanları da araştırılıyor. 30 Haziran tarihinde uygulanan sınav için adaylar seçecekleri bölümün taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya koyuldu. Dikey Geçiş için tercih yapacak adaylar 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisansa tamamlayacak. Bu noktada Çocuk Gelişimi bölümü için taban puanları mercek altına alındı. Peki, DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan? İşte, 2024 DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!