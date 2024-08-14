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Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:53

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

DGS sonuçları ile birlikte DGS Çocuk Gelişimi taban puanları da araştırılıyor. 30 Haziran tarihinde uygulanan sınav için adaylar seçecekleri bölümün taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya koyuldu. Dikey Geçiş için tercih yapacak adaylar 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisansa tamamlayacak. Bu noktada Çocuk Gelişimi bölümü için taban puanları mercek altına alındı. Peki, DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan? İşte, 2024 DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları adaylar tarafından yakından takip edilirken, tercih tarihleri ve bölümleri de araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınav sonucu sonrası tercih yapacak olan adaylar bölüm bölüm taban puanları araştırmasına başladı. Peki, DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Aday öğrenciler geçtiğimiz yılın puanlarına göre rercihte bulunacak.

DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

DGS ÇOCUK GELİŞİMİTABAN PUANLARI 2024

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler.

İşte, 2023 DGS Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, sıralaması ve kontenjanları…

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