DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024 | DGS ile Çocuk Gelişimi bölümü kaç puan?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları adaylar tarafından yakından takip edilirken, tercih tarihleri ve bölümleri de araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınav sonucu sonrası tercih yapacak olan adaylar bölüm bölüm taban puanları araştırmasına başladı. Peki, DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?