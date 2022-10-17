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Haberler Yaşam DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 11:30

DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

DGS ek tercih kayıt tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı DGS ek yerleştirme işlemleri, 4-10 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. İşlemlerini tamamlayan adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. DGS ek tercih sonuçları, 17 Ekim Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. DGS ek tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir? İşte, DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler listesi…

DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı. DGS tercihleri sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini 4-10 Ekim tarihleri arasında tamamlamıştı. DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akabinde DGS ek tercih kayıtları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ''YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?'' sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM, yaptığı açıklamada bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri bilgisine de yer verdi. İşte, ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler…

DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

SON DAKİKA: DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçiş yapmaları için gerçekleştirilen DGS'nin ek 2022 Dikey Geçiş sınavı DGS ek tercih sonuçları son dakika duyuruldu!

DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ekyerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.''

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DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?
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