DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı. DGS tercihleri sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini 4-10 Ekim tarihleri arasında tamamlamıştı. DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akabinde DGS ek tercih kayıtları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ''YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?'' sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM, yaptığı açıklamada bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri bilgisine de yer verdi. İşte, ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler…