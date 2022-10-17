DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir?

DGS ek tercih kayıt tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı DGS ek yerleştirme işlemleri, 4-10 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. İşlemlerini tamamlayan adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. DGS ek tercih sonuçları, 17 Ekim Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. DGS ek tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, gerekli belgeler nelerdir? İşte, DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler listesi…