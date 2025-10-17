Haberler
DGS ek tercih sonuçları sorgulama: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 15:39
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS ek tercih sonuçları açıklandı. 7-13 Ekim tarihlerinde alınan ek tercihlere ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr ekranına giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabiliyor. Peki 2025 DGS ek yerleştirme sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç ekranı.