Haberler Yaşam DGS ek tercih sonuçları sorgulama: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 15:39

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS ek tercih sonuçları açıklandı. 7-13 Ekim tarihlerinde alınan ek tercihlere ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr ekranına giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabiliyor. Peki 2025 DGS ek yerleştirme sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç ekranı.

Geçtiğimiz hafta tercih işlemleri tamamlanan DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı'na katılım gösteren ve ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 2025 DGS ek yerleştirme sonucu nasıl ve nereden öğrenilir sorusuyla ÖSYM sonuç sorgulama ekranını inceliyor. İşte sonuç görüntüleme sayfası;

2025 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM'nin sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz;

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.