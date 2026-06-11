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Haberler Yaşam DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:02

DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

DGS geç başvuru ekranı 2026 yılında ÖSYM tarafından 11 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen ancak normal müracaat takvimini kaçıran adaylar, sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Peki, ÖSYM AİS üzerinden DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

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DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı için son fırsat niteliği taşıyan süreci resmi olarak başlatıyor. 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında asıl işlemlerini gerçekleştiremeyen binlerce öğrenci, aday işlemleri sistemi üzerinden bilgilerini güncelleyerek kayıt oluşturabiliyor. Sınav maratonuna dahil olmak isteyenler için sistem bugün gün sonuna kadar açık kalacak.

DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı için sağlanan ek müracaat hakkı sadece 11 Haziran 2026 Perşembe günü geçerli olacak. Sabah saat 10:00 itibarıyla açılan ekran, aynı günün gecesi saat 23:59'da kapanacak.

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DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

ÖSYM AİS DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Süreci başlatmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar oldukça pratik. İlk olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin resmi web sitesine (ais.osym.gov.tr) ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme girildikten sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden ilgili sınav seçilerek eğitim bilgileri ve sınav merkezi tercihleri onaylanıyor.

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DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

2026 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

Geç başvuru gününde yapılan tüm işlemlerde ÖSYM kılavuz kuralları gereği sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Bu kapsamda, asıl kayıt dönemini kaçıran adayların ödemesi gereken 2026 DGS geç başvuru ücreti 2.100 TL olarak belirlendi.

DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar için geri sayım başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde organize edilecek.

DGS geç başvuru ekranı ve ücreti 2026: ÖSYM ile DGS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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