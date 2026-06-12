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DGS Geç Başvuru Süreci Tamamlandı! ÖSYM 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:08
DGS Geç Başvuru Süreci Tamamlandı! ÖSYM 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
DGS geç başvuru ekranı 2026 yılında ÖSYM tarafından 11 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açıldı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen ancak normal müracaat takvimini kaçıran adaylar, sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Peki, ÖSYM AİS üzerinden DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?