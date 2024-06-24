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DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:23
DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?
2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen on binlerce öğrenci DGS sınavı için geri sayıma başladı. ÖSYM sınav takvimine göre Haziran ayının sonunda gerçekleşecek sınavla ilgili DGS giriş belgeleri yayınlandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak, hangi gün? ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı açıldı mı? İşte detaylar;