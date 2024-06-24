DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

Haziran ayının sonlarına doğru gelinirken, DGS sınav tarihi ve sınav yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar DGS sınavından bekledikleri puanı almaları halinde 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlayabilecekler. Öte yandan ÖSYM, sınava dair giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak, hangi gün? ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı açıldı mı?