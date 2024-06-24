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Haberler Yaşam DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:23

DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen on binlerce öğrenci DGS sınavı için geri sayıma başladı. ÖSYM sınav takvimine göre Haziran ayının sonunda gerçekleşecek sınavla ilgili DGS giriş belgeleri yayınlandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak, hangi gün? ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı açıldı mı? İşte detaylar;

DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

Haziran ayının sonlarına doğru gelinirken, DGS sınav tarihi ve sınav yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar DGS sınavından bekledikleri puanı almaları halinde 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlayabilecekler. Öte yandan ÖSYM, sınava dair giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak, hangi gün? ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı açıldı mı?

DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

DGS 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü gerçekleştirilecek. Sınav sonrası alınan puanlar ile DGS tercihleri alınacak ve öğrenciler önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak.

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DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava giriş belgelerine erişebiliyor:

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

DGS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?

DGS sınavında 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

DGS SINAV TARİHİ 2024: ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden alınır, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika kaç soru?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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