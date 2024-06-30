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Haberler Yaşam DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:49

DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayana adaylar DGS puan hesaplama araştırmasına başladı. 50 sözel 50 sayısal toplamda 100 sorudan oluşan sınavda adaylar testlerden yapmış oldukları doğru ve yanlış sayılarına göre netlerine hesaplama yapılıyor. Testlerdeki standart puanlar ve ön lisans başarı puanı (ÖBP) eklenerek adayların yerleştirme puanları hesaplanacak. Peki, ÖBP ile DGS'de 30,40,50,60,70,80,90 net kaç puan eder? Kaç net kaç puan eder? İşte DGS puan hesaplama

DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?

DGS 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Binlerce adayın katılım gösterdiği sınavda 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru soruldu. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Sonuçlar açıklanmadan önce muhtemel puanını hesaplamak isteyen adaylar DGS puan hesaplama sorgulamasına başladı. Peki, DGS'de kaç net kaç puan eder?

DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?

DGS PUAN HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzda Tablo-A'da yer almaktadır.
Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır

DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?

DGS 1 HAM PUAN NEDİR?
DGS sınavında daha önce 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda bu kural kaldırıldı ve 1 ham puan uygulamasına geçildi. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.

DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?

DGS ÖRNEK PUAN HESAPLAMA
NET SAYISI: 30
(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 223,438
DGS-SÖZ: 155,176
DGS-EA: 189,307
NET SAYISI: 30
(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 173,120
DGS-SÖZ: 210,396
DGS-EA: 191,758
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)

PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 252,492
DGS-SÖZ: 160,987
DGS-EA: 206,739

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