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DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:49
DGS PUAN HESAPLAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ÖBP ile DGS’de kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 neti olanın puanı ne olur?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayana adaylar DGS puan hesaplama araştırmasına başladı. 50 sözel 50 sayısal toplamda 100 sorudan oluşan sınavda adaylar testlerden yapmış oldukları doğru ve yanlış sayılarına göre netlerine hesaplama yapılıyor. Testlerdeki standart puanlar ve ön lisans başarı puanı (ÖBP) eklenerek adayların yerleştirme puanları hesaplanacak. Peki, ÖBP ile DGS'de 30,40,50,60,70,80,90 net kaç puan eder? Kaç net kaç puan eder? İşte DGS puan hesaplama