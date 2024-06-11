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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
16:35
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
2024 DGS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından belirlenen sınav tarihi yaklaşırken sınav öncesinde sınav giriş belgelerini almak ve sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soruyu cevaplayacak. Peki DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…