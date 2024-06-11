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Haberler Yaşam DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:35

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

2024 DGS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından belirlenen sınav tarihi yaklaşırken sınav öncesinde sınav giriş belgelerini almak ve sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soruyu cevaplayacak. Peki DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri hız kazandı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda ter dökecek. Sınava kısa süre kala DGS sınav yerleri öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki yıl Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandıktan sonra, DGS sınav giriş belgelerini erişime açacak.

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL ekranı! 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

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