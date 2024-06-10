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DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:43
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS sınav tarihi yaklaşırken, adaylar sınava gireceği yerleri öğrenmek istiyor. Bu noktada sınava az bir süre kala DGS sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?