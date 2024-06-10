DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.