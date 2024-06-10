Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:43

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS sınav tarihi yaklaşırken, adaylar sınava gireceği yerleri öğrenmek istiyor. Bu noktada sınava az bir süre kala DGS sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS başvuru süreci 10-20 Mayıs tarih aralığında son buldu. Sürecin son bulmasının ardından adaylar gözlerini DGS sınav yerlerine çevirdi. Sınava az bir süre kala DGS sınav giriş belgesinin erişime açılması bekleniyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, DGS sınav yeri sorgulama!

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2024 ÖSYM SORGULA || Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

SON DAKİKA