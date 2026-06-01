Haberler Yaşam DGS SON BAŞVURU TARİHİ: 2026 DGS başvuruları bitti mi, ne zaman son?
Giriş Tarihi: 01.06.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 11:42

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmak isteyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Ön lisans eğitimlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen binlerce kişi, 2026 DGS başvurularının sona erip ermediğini ve son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip edilirken, başvuru işlemlerini kaçırmak istemeyenler güncel duyurulara odaklandı.

2026 DGS için geri sayım sürerken, adayların gözü başvuru takvimine çevrildi. "DGS başvurular bitti mi, ne zaman son?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, sınava katılmak isteyen öğrenciler son başvuru tarihine ilişkin bilgileri merak ediyor. Lisans eğitimine geçiş hedefleyen adaylar, başvuru işlemlerini tamamlamak için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor.

DGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

DGS GÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026 tarihinde sunulacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden DGS ekranını seçerek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol edip onay vermesi gerekecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

