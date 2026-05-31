Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:42

DGS SON BAŞVURU TARİHİ: 2026 DGS sınavı ne zaman, başvurular bitti mi?

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmayı planlayan adaylar, başvuru süreci ve sınav tarihine ilişkin detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2026 DGS başvurularının sona erip ermediği merak konusu oldu. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday, son başvuru tarihini ve sınav gününü öğrenmek istiyor.

2026 DGS için geri sayım sürerken, adaylar başvuruların devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Sınava katılarak lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri ve sınav takvimine ilişkin güncel bilgileri takip ediyor. Özellikle son başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan detaylara odaklandı. İşte, DGS sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler;

DGS SON BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

DGS GÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026tarihinde sunulacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden DGS ekranını seçerek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol edip onay vermesi gerekecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylara sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 100 soruluk yetenek testi yöneltildiği DGS sınav sonuçlarının, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

