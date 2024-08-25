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Giriş Tarihi: 25.08.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 08:48

DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları gündemde. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 30 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar sonuçların 14 Ağustos tarihinde ilan edilmesini bekliyordu. Ancak sonuçlar beklenen tarihte açıklanmadı. Bu nedenle ise adaylar neden açıklanmıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS sonuç tarihi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilan edilecek. 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolü için sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte değişiklik yaşanmıştı. Peki, DGS sonuç tarihi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

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DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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