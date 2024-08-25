DGS SONUÇLARI 2024 ÖSYM AİS EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilan edilecek. 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolü için sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte değişiklik yaşanmıştı. Peki, DGS sonuç tarihi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?