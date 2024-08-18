Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
23:47
DGS SONUÇLARI 2024 | ÖSYM AİS ile DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak belli oldu mu, ÖSYM açıkladı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adaylar sonuç tarihine odaklandı. Lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler tarafından 30 Haziran'da uygulanan DGS için başarı puanı ve sıralaması ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, DGS sonuç tarihi!