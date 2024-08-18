DGS SONUÇLARI 2024 | ÖSYM AİS ile DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak belli oldu mu, ÖSYM açıkladı mı?

DGS sonuç tarihi gündemde. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları üniversite öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklaması bekeniyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…