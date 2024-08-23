DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
07:40
Dikey Geçiş Sınavı neden açıklanmıyor sorusu adayların gündeminde. Önlisans bölümlerini lisans bölümüyle tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınav her yıl düzenleniyor. Mezun olan veya staj aşamasındaki adaylar sınavın ardından puanlarını bekliyor. Ağustos ayında açıklanması beklenen sınav sonucu sorgulanmaya devam ediyor. Peki; 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı...