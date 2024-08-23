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Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 07:40

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

Dikey Geçiş Sınavı neden açıklanmıyor sorusu adayların gündeminde. Önlisans bölümlerini lisans bölümüyle tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınav her yıl düzenleniyor. Mezun olan veya staj aşamasındaki adaylar sınavın ardından puanlarını bekliyor. Ağustos ayında açıklanması beklenen sınav sonucu sorgulanmaya devam ediyor. Peki; 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) sonuç aşamasında bekliyor. Adaylar tercihler öncesinde puanlarını alıyor. Üniversitelerin geçiş kontenjanlarına göre başvurular gerçekleşiyor. Aday öğrencilerin heyecanı sürüyor. Bu ay bitmeden erişime açılması beklenen puanlarda geri sayım sürüyor. Peki; ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

DGS SONUÇLARINDA GERİ SAYIM!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen DGS sonuç adımında.

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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı ortasında beklenen DGS sonuçları henüz paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilinmiyor. Konuyla ilgili ÖSYM duyuruları takip ediliyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, neden açıklanmadı? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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