DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar beklenilen tarihte açıklanmadı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, 2024 DGS sonuçları için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, ÖSYM son dakika duyuruları...