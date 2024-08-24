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Giriş Tarihi: 24.08.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 00:27

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

DGS sonuçları için son dakika duyuruları gündemde. Adayların daha önce açıklanmasını beklediği sonuçlar uzun bir süredir açıklanmadı. Bu noktada ise sonuçlar ne zaman açıklanacak, neden açıklanmıyor gibi sorular yanıt arıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı? İşte, detaylar…

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar beklenilen tarihte açıklanmadı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, 2024 DGS sonuçları için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, ÖSYM son dakika duyuruları...

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

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DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

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