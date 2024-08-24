Giriş Tarihi: 24.08.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
00:27
DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı?
DGS sonuçları için son dakika duyuruları gündemde. Adayların daha önce açıklanmasını beklediği sonuçlar uzun bir süredir açıklanmadı. Bu noktada ise sonuçlar ne zaman açıklanacak, neden açıklanmıyor gibi sorular yanıt arıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak, bugün mü? ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS açıklanacak mı? İşte, detaylar…