Giriş Tarihi: 16.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
21:37
DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
DGS sınav sonuçları için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, 30 Haziran'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. Akabinde DGS sonuçları için sonuc.osym.gov.tr adresinde ziyartler hızlandı. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…