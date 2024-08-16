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Giriş Tarihi: 16.08.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:37

DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DGS sınav sonuçları için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, 30 Haziran'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. Akabinde DGS sonuçları için sonuc.osym.gov.tr adresinde ziyartler hızlandı. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. 30 Haziran'da tamamlanan sınavın ardından son dakika DGS açıklandı duyurusu ÖSYM'den gelecek. Akabinde ise tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kontenjanlar doğrultusunda adaylar tercihlerini puanlara göre yapabilecek. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

30 Haziran'da düzenlenen sınavların üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçerken sınav sonuçları henüz erişime açılmadı.

DGS sonuçları için ÖSYM'nin belirlediği bir takvim bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl DGS oturumları 16 Temmuz'da yapılırken sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edilmşti.

ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının bu yıl Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor.

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DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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