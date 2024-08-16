DGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. 30 Haziran'da tamamlanan sınavın ardından son dakika DGS açıklandı duyurusu ÖSYM'den gelecek. Akabinde ise tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kontenjanlar doğrultusunda adaylar tercihlerini puanlara göre yapabilecek. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte detaylar...