Giriş Tarihi: 17.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
12:08
DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık bölümlerinden 4 yıllık bir bölüme dikey geçiş yapmak isteyen adaylar sınav sonrası araştırmalarını https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranına yöneltiyor. DGS sınavı neden açıklanmadı sorusuna yanıt arayan öğrenciler daha sonra tercih dönemine odaklanacak. Peki; 2024 DGS sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...