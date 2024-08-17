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Giriş Tarihi: 17.08.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:08

DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık bölümlerinden 4 yıllık bir bölüme dikey geçiş yapmak isteyen adaylar sınav sonrası araştırmalarını https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranına yöneltiyor. DGS sınavı neden açıklanmadı sorusuna yanıt arayan öğrenciler daha sonra tercih dönemine odaklanacak. Peki; 2024 DGS sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları sorgulama işlemleri araştırılıyor. ÖSYM'nin sonuç takviminde yer almayan tarihle ilgili sorular arama motorlarına yöneltiliyor. YKS tercih sonuçları ardından dikey geçiş kontenjanlarını değerlendirecek adaylar önlisans diplomalarını lisans diplomasına tamamlayacak. Peki; 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınavında son durum!

DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları 14 Ağustos tarihinde bekleniyordu. Ancak belirtilen tarih ÖSYM sonuç takviminden çıkarıldı.

Bu sebeple yeni tarih bekleniyor.

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DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçlarınıın açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçları ve ALES ardından DGS de her an açıklanabilir. ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor.

DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sonuçları ÖSYM ekranı 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

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