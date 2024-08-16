Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:54
DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) açıklandı mı son günlerde en çok araştırılan sorular arasında geliyor. ÖSYM sonuç takviminden çıkarılan tarih sonrası sınav sonuçları belirsizliğini koruyor. ÖSYM Sonuç Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden adayların erişimine açılacak DGS sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler ekran başında. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?