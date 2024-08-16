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Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:54

DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) açıklandı mı son günlerde en çok araştırılan sorular arasında geliyor. ÖSYM sonuç takviminden çıkarılan tarih sonrası sınav sonuçları belirsizliğini koruyor. ÖSYM Sonuç Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden adayların erişimine açılacak DGS sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler ekran başında. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı takip edilmeye devam ediyor. Önlisans bölümlerini bir lisans bölümüne tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş tercihleri için puanlarını almayı bekliyor. Öte yandan DGS tercih kılavuzu için de gözler ÖSYM'ye döndü. Peki; 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları 14 Ağustos tarihinde bekleniyordu. Ancak belirtilen tarih ÖSYM sonuç takviminden çıkarıldı.

Bu sebeple yeni tarih bekleniyor.

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DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçlarınıın açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçları ve ALES ardından DGS de her an açıklanabilir. ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor.

DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

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