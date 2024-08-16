DGS 2024 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı takip edilmeye devam ediyor. Önlisans bölümlerini bir lisans bölümüne tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş tercihleri için puanlarını almayı bekliyor. Öte yandan DGS tercih kılavuzu için de gözler ÖSYM'ye döndü. Peki; 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...