Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:09
DGS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı? 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunlarının katılımı ile gerçekleşen sınav 30 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti. ÖSYM sınav açıklama takviminde işaretlenen tarihte erişime açılmayan sonuçlar için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Adaylar, "DGS açıklandı mı, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki 2024 DGS sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...