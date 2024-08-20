DGS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. ÖSYM son dakika duyuları ile beklenen sonuçlar gündemde. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ve bu amaçla sınava giren ön lisans mezunları , "DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde kontrol ediliyor. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…