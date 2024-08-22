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Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:48

DGS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ PDF | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları 2024 ve kontenjanları tablosu araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranında adaylar sayısal ve sözel bölümden doğru ve yanlış cevap sayıları ile ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullandıkları DGS puanlarını öğrenecek. DGS taban puanları, üniversitelerin son olarak alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. Peki 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları 2023, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi ve tüm detaylar...

DGS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ PDF | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. DGS kontenjanlarının belli olmasıyla beraber öğrencilerin tercih edebilecekleri 4 yıllık bölümler netlik kazanacak.Bu kapsamda "DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte, DGS taban puanları ve kontenjanlarıyla ilgili detaylar…

DGS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ PDF | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS 2024 taban puanları ve kontenjanlar henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçların açıklanması ile birlikte tercih işlemlerini 2023 DGS taban puanlarına göre gerçekleştirecek. 2024 DGS taban puanları ise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

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DGS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ PDF | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI

Önlisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri bulunuyor. 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere geçiş yapılırken bölümlerin birbirine uygunluğu ve geçiş yapacak bölümler belirlenmiş şekilde bulunuyor.

DGS geçiş bölümlerini aşağıdaki link aracılığıyla inceleyebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ PDF | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

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