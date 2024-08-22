DGS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ PDF | ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
07:48
DGS taban puanları 2024 ve kontenjanları tablosu araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranında adaylar sayısal ve sözel bölümden doğru ve yanlış cevap sayıları ile ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullandıkları DGS puanlarını öğrenecek. DGS taban puanları, üniversitelerin son olarak alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. Peki 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları 2023, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi ve tüm detaylar...